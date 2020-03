Veterano da representação, começou nos palcos mas foi no cinema que o franco-sueco Max von Sydow mais brilhou.Jogou xadrez com a morte em ‘O Sétimo Selo’ (1957), de Ingmar Bergman, cineasta com quem fez 11 filmes.Indicado para dois Óscares, foi o padre do clássico de terror ‘O Exorcista’ (1973), o Imperador Ming de ‘Flash Gordon’ (1980) e o major Karl von Steiner de ‘Fuga para a Vitória’ (1981). Morreu ontem aos 90 anos.