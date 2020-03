Mccoy Tyner dedicou a vida à música e deixou um legado com milhões de admiradores.Pianista notável nascido em Filadélfia,nos Estados Unidos, com o nome de Alfred Tyner, integrou o quarteto de John Coltrane nos anos 60.Teve trabalhos bem sucedidos a solo e tocou com nomes como Donald Byrd, Carlos Santana, Wayne Shorter e Stanley Clarke, entre outras referências dessa década.Ganhou quatro Grammy durante a carreira. Morreu aos 81 anos.