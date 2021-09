O realizador e escritor Melvin Van Peebles, figura de proa do cinema afro-americano, morreu na terça-feira, aos 89 anos, em Nova Iorque. Dirigiu clássicos como ‘Sweet Sweet Sweet Sweetback’s Baadasssss Song’, ‘The Story of a Three-Day Pass’ e ‘Don’t Play Us Cheap’, influenciando realizadores como Spike Lee ou John Singleton. "O meu pai sabia que as imagens negras eram importantes", disse um dos filhos, o ator Mario Van Peebles.