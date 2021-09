Foi Omar Little na série ‘The Wire’, Chalky White em ‘Boardwalk Empire’, e uma "das pessoas mais talentosas e gentis", de acordo com os colegas.



O ator Michael K. Williams, que já tinha admitido que travava uma luta com as drogas, foi encontrado morto pela polícia, no seu apartamento em Nova Iorque, na 2ª feira. Tinha 54 anos. Começou a carreira como bailarino e tornou-se ator no teatro. Esteve nomeado para três Emmy. Deixa um filho.