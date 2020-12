Inspirador do movimento olímpico para pessoas com necessidades especiais, a criança que sofria de síndrome de Down juntou-se, com 12 anos, a um programa em Chicago, EUA, para os primeiros jogos especiais, nos quais ganhou a sua primeira medalha de ouro, em natação.



Participou em competições até aos 50 anos, em desportos como o basquetebol, bowling e golfe. Morreu de causas ligadas à doença de Alzheimer.