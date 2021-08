Nasceu em 1945 em St. Louis e iniciou a sua carreira de ator em 1963 participando em diversas séries relacionadas com a comunidade surfista. Foi em 1983 que alcançou a notoriedade ao entrar na série ‘Dinastia’ como o companheiro vilão de Joan Collins.



Permaneceu no elenco da série até esta ser cancelada, em 1989. Participou ainda em episódios da série ‘Lei & Ordem’. Há 15 dias tinha sido diagnosticado com um cancro terminal.