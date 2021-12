Vocalista e guitarrista dos norte-americanos Monkees, escreveu muitas das canções do quarteto pop nos anos 1960, antes de migrar para o country-rock com a First National Band.Em 1967, revoltou-se contra o produtor Don Kirshner, exigindo mais autonomia para o grupo que tinha saltado da TV para os palcos.Nesse ano, a banda lançou o álbum ‘Headquarters’, criado na maior parte pelos quatro elementos. Morreu ontem, de causas naturais.