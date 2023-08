Michael Parkinson (1935-2023)

Nasceu na cidade de Cudworth, filho de mineiros, e era um apaixonado pelo cinema. Foi no liceu que descobriu a vocação da escrita. O ‘Guardian’ foi o primeiro jornal para onde escreveu.Foi ao fazer um teste para a Granada Television que Parkinson deu os primeiros passos na televisão. A BBC convida-o para fazer um ‘show’ com o seu nome, baseado em entrevistas com convidados ilustres.Nomes como Orson Welles, John Lennon e Michael Caine foram dos primeiros participantes. Em 1983 mudou-se para a ITV e em 1998 regressou à BBC.