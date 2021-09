Nasceu em Aude, no Sul da França, e tirou o curso de professor do liceu, mas foram o râguebi e a política as suas duas grandes paixões.Foi internacional francês e capitão da equipa gaulesa várias vezes entre 1974 e 1979. Aos 32 anos desiste da competição e passa a selecionador nacional entre 1982 e 1983.Membro do Partido Socialista francês foi presidente da Câmara de Lézignan entre 2009 à 2020, sucedendo a Pierre Tournier.