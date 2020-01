Famoso diretor de um cabaré dedicado ao transformismo em Paris, figura que inspirou a personagem Zazá no filme ‘A Gaiola das Malucas’ (1978), abriu a sala em 1956 na ‘Cidade Luz’.



Durante 60 anos, o espaço recebeu celebridades que assistiam aos espetáculos com travestis que caricaturavam as grandes vedetas da altura. Conhecido por ‘Príncipe Azul de Montmartre’ devido à sua paixão pela cor, morreu no domingo.