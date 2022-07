Era ainda deputado do MPLA e dirigiu a UNITA, partido que deixou em 1992. Em 1961, aderiu à União dos Povos de Angola e foi secretário-geral, comissário político e comandante militar das FALA, o ramo militar da UNITA.



Presenciou os acordos de 1974 entre o MPLA, partido no poder, e a UNITA. Chefiou a delegação do ‘Galo Negro’ na tomada de posse no Governo de Transição. Morreu ontem em Luanda, vítima de doença.