Nascido em Porto Príncipe, capital do Haiti, de seu nome verdadeiro Michael Benjamin, era cantor, compositor e produtor.Filho do popular músico Lionel Benjamin, estava sábado a atuar na sala de espetáculos Accor Arena, em Paris, França, com capacidade para 20 mil pessoas, como convidado do grupo Carimi, quando, a meio do espetáculo, sofreu um ataque cardíaco.Os fãs ainda o viram tombar quando tentava sair do palco.