Mikael Maglieri (1950-2023)

Falar da Sunset Strip, em Los Angeles, obriga a destacar os bares Whisky a Go Go e Rainbow Bar and Grill, de Mikael Maglieri - filho de Mario, nem mais que o ‘Rei da Sunset Strip’. Deu palco a artistas como Alice Cooper, Doors, Led Zeppelin, Beach Boys, Elton John, Rush, Fleetwood Mac, KISS, Guns N’ Roses, AC/DC, Linkin Park, Metallica, entre outros, que levaram o Whisky a Go Go ao Rock and Roll Hall of Fame. Mikael, que começou ali aos 16 anos a recolher copos, morreu de ataque cardíaco, aos 73 anos, nos montes de Hollywood.