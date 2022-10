Está na história da vela, por ter vencido, em 1978, a primeira regata ‘Rota do Rum’, prova transatlântica sem acompanhantes realizada a cada quatro anos entre Saint-Malo (França) e Pointe-à-Pitre (Guadalupe). Tinha 47 anos.Alcançou tal proeza no trimarã ‘Olympus’ de 12 metros. Cruzou a linha de chegada com 1m 38s de vantagem para o francês Michel Malinovsky, depois de 23 dias no mar.O canadiano Mike Birch morreu aos 90 anos.