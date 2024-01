Chamaram-lhe o GPS humano da II Guerra: navegou pelas estrelas 18 jipes 140 km no deserto para atacar o aeródromo nazi de Sidi Haneish, no Egito; e a pé 200 km em 5 dias para fugir da Tunísia. Era o último sobrevivente dos ‘originais’ do SAS britânico e patrulhas de longo alcance. Foi espião do MI6.