Símbolo da Grécia, antigo resistente à ocupação nazi e opositor da ditadura militar (1967-1974), foi responsável pela composição de várias obras e ficou célebre pela música do filme ‘Zorba, o Grego’ (1964). No cinema, também criou as bandas sonoras de ‘Z’, de 1969, do seu compatriota Costa-Gavras, ou de ‘Serpico’, de 1973, com Al Pacino. Destacou-se também na composição de óperas e música popular grega. Tinha 96 anos.