Fez parte das Irmãs Meireles, trio da música portuguesa na década de 40, do século XX, que brilhou na Europa, no Brasil e nos EUA. Ficou conhecida como um dos ‘Rouxinóes de Portugal’.



Além de cantora, foi também atriz. Entre outros, participou nos filmes ‘Amor de Perdição’ (1943), ‘Um Homem às Direitas’ (1945), ‘O Diabo São Elas’ (1945) e ‘Aqui Portugal’ (1947). Milita Meireles morreu aos 93 anos, no Rio de Janeiro.