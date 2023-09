Mircea Snegur (1940-2023)

Agrónomo de profissão, iniciou a carreira política no Partido Comunista da então República Socialista Soviética da Moldávia, no início dos anos 80. Foi nomeado secretário do Comité Central e, quatro anos depois, alcançou a liderança do Soviete Supremo da república.



Em dezembro de 1991, em plena desintegração da União Soviética, foi escolhido como Presidente da República em eleições diretas, boicotadas pela oposição. Tentou um segundo mandato, em 96, mas saiu derrotado. Mircea Snegur morreu na quarta-feira aos 83 anos.