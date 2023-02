Miroslav Blazevic (1935-2023)

O antigo selecionador de futebol croata Miroslav Blazevic, que levou a seleção ao 3º lugar no Mundial de 1998, em França, morreu esta quarta-feira aos 87 anos, devido a um cancro na próstata.Como jogador alinhou em vários clubes balcânicos (como o Dínamo de Zagreb)e na Suíça. Começou carreira de treinador nos suíços do Sion, passando depois por várias equipas de países como Croácia, Grécia, França, China, Bósnia-Herzegovina e Irão.Também orientou as seleções da Suíça, Croácia, China (Olímpica) Irão e Bósnia-Herzegovina.