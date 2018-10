Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morice Fredrick “Tex” Winter (1922-2018)

O estratega dos Chicago Bulls de Michael Jordan.

Nasceu no Texas, o que lhe valeu a alcunha de Tex, e notabilizou-se como um dos mais inovadores treinadores de basquetebol, nomeadamente com a criação do triângulo ofensivo dos Chicago Bulls, que ensinou a Michael Jordan.



Na NBA foi treinador principal dos Houston Rockets, mas foi como adjunto de Phil Jackson, primeiro nos Chicago Bulls e depois nos Los Angeles Lakers, que se distinguiu. No total, venceu nove campeonatos.