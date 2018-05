Morreu a atriz brasileira Eloísa Mafalda aos 93 anos

Artista morreu esta quarta-feira em casa. Ficou conhecida pelo seu papel em "Roque Santeiro".

17.05.18

"Mulheres de areia", "Pedra sobre Pedra", "Saramandaia" e "O beijo do vampiro" são apenas alguns dos projetos presentes no seu currículo.

"O beijo do vampiro" foi a última novela da atriz, em 2003.



Eloísa deixa um legado de 70 anos de carreira na televisão, cinema e teatro, e uma família de dois filhos, dois netos e dois bisnetos.







Eloísa Mafalda morreu esta quarta-feira, por volta das 20h30, em casa, no Rio de Janeiro. Há anos que a atriz sofria com problemas respiratórios, segundo avança o jornal Globo.A artista de 93 anos, conhecida pelo seu papel em "Roque Santeiro", começou a sua carreira em radionovelas, tendo depois estreado-se na televisão com a emissosa TV Paulista, a atual Rede Globo.