Morreu a mãe de Cintra Torres

21:12

A mãe de Eduardo Cintra Torres, crítico de TV e colaborador do CM, morreu esta segunda-feira, aos 92 anos.



A missa de Elizabeth Teresa Lindley Cintra Torres é hoje, às 13h00, na Igreja Paroquial de Paço de Arcos, de onde sairá às 15h30 para o Cemitério de Barcarena.



Nascida em Lisboa, concluiu os cursos de piano e de composição no Conservatório, tendo iniciado uma carreira musical, que interrompeu para se dedicar à família. Teve sete filhos.



À família enlutada, o CM/CMTV expressa as suas mais sentidas condolências.