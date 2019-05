O arquiteto I. M. Pei que desenhou a pirâmide do Louvre, em Paris, França, morreu esta quinta-feira aos 102 anos, segundo confirmou o seu filho ao The New York Times.De acordo com o jornal, o arquiteto era de origem chinesa e americana, tendo desenhado cerca de 50 projetos que chegaram a ser premiados.O arquiteto tem como trabalhos mais reconhecidos a pirâmide de vidro que serve como entrada para o Museu do Louvre, assim como o edifício Este do Museu Nacional de Arte.