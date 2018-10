Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ator Leonardo Machado morre após luta contra o cancro

Ficou conhecido pelos seus papéis nas novelas "Viver a Vida", "Malhação" e "Senhora do Destino".

01.10.18

Morreu no passado sábado o ator brasileiro Leonardo Machado, aos 42 anos, após uma luta contra o cancro do fígado desde 2016.



O ator brasileiro acabou por morrer em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.



Leonardo Machado ficou conhecido pelos seus papéis nas novelas "Viver a Vida", "Malhação" e "Senhora do Destino".



Ao longo da carreira, Leonardo realizou inúmeros projetos na televisão, cinema e teatro: 26 longas metragens, 36 curtas metragens, 18 séries, 11 espetáculos de teatro e cinco novelas.