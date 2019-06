Nasceu em Folgosinho, Gouveia, em 1924, licenciou-se em engenharia químico-industrial e foi o primeiro presidente da Câmara do Porto eleito após o 25 de Abril.Foi autarca de 1977 a 1980, e candidato, nesse ano, à Presidência da República.Irmão de Pires Veloso, ‘vice-rei do Norte’, e pai do músico Rui Veloso, recebeu a Medalha Municipal de Honra da cidade, em 2011.As cerimónias fúnebres são esta quinta-feira, às 16h30, no Tanatório de Matosinhos.