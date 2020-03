Morreu José Castella, arguido e antigo controller financeiro do GES

Morreu José Castella, que foi controller financeiro do Grupo Espírito Santo e secretário do Conselho Superior (as reuniões dos cinco ramos da família Espírito Santo). Foi constituído arguido no processo Universo Espírito Santo. Castella morreu a 26 de fevereiro, vítima de doença oncológica, indica o jornal Observador.

Segundo um anúncio publicado no jornal Público, a missa de 7.º Dia será amanhã às 19h00, na Capela do Colégio dos Salesianos no Estoril.

José Castella acumulava o papel de controller financeiro do Grupo Espírito Santo com a função mais burocrática de secretário do Conselho Superior, por ser necessário garantir a confidencialidade destes encontros. Geria o processo de gravações. Estes registos foram divulgados pela imprensa em 2014.

Além de ser constituído arguido pelo Ministério Público, Castella foi alvo de uma coima de 50 mil euros pelo Banco de Portugal em outubro de 2019. Também foi acusado pelo Banco de Portugal de violação de regras do regulador.