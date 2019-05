Axadrezado tinha 57 anos.

21:24

Morreu José Paes do Amaral, antigo diretor desportivo do Boavista, aos 57 anos.



O responsável axadrezado fazia parte da estrutura do clube no ano em que se sagraram campeões nacionais, na temporada 2000/01.

Atualmente, Paes do Amaral era colaborador da Associação de Futebol do Porto, onde o seu pai, Alexandre Paes do Amaral, foi destacado dirigente.

O velório decorre na igreja do Foco e o funeral realiza-se esta sexta-feira, às 9h00, seguindo depois para o crematório de Matosinhos.



A notícia foi avançada pelo facebook do clube cuja "bandeira do Boavista será colocada a meia-haste".