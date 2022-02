Morreu o jornalista Novais Granada

Manuel Novais Granada, jornalista aposentado, morreu na madrugada desta sexta-feira, no Hospital de Torres Vedras. Contava 87 anos. Natural de Almeirim, Novais Granada foi redator nos jornais O Globo e A Tarde, chefe de redação no Jornal do Fundão e grande repórter no Correio da Manhã. Foi ainda correspondente em Madrid (Espanha) do extinto O Comércio do Porto.

Novais Granada foi dirigente do Sindicato dos Jornalistas, nos anos 90 do século passado, e autor de vários livros, sobre jornalismo e religião. Foi professor de Cultura Geral na Universidade Sénior de Torres Vedras, onde residia.