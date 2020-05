Apelidado de ‘griot elétrico’ - os griots são pessoas que na África Ocidental preservam histórias e canções do seu povo -, por fundir costumes e modernidade, ficou conhecido pelo sucesso mundial ‘Yéké yéké’.Lançada em 1987, a música do artista guineense vendeu milhões de cópias."Sofria de doenças crónicas e viajava com regularidade para França para receber tratamento", disse o filho.Em 1988 atuou em Portugal, na Festa do Avante.