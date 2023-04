Murray Melvin (1932-2023)

Nasceu em Hampstead, um bairro de Londres, e participou em dezenas de séries e filmes. Em 1962, recebeu o prémio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes pela sua interpretação em ‘Uma Gota de Mel’ (1961), do realizador britânico Tony Richardson.



Trabalhou com realizadores famosos como Ken Russell e Stanley Kubrick. Um dos últimos papéis foi a do personagem do vilão na série ‘Torchwood’, uma adaptação da consagrada série de ficção científica britânica ‘Doctor Who’. Foi também diretor teatral no Royal Stratford East.