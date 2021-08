Cantora folk e country, pioneira do chamado folkabilly e vencedora de um Grammy com o álbum ‘Other Voices, Other Rooms’, de 1993.‘From a Distance’, cantada por Bette Midler, figura entre as suas canções mais conhecidas. Ao longo da carreira gravou com artistas como Willie Nelson.Nascida no Texas, EUA, começou a interpretar folk enquanto trabalhava como professora numa creche. As causas da morte não foram avançadas.