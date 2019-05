Mais conhecida como Nan Winton, tornou-se na primeira mulher a ler notícias no canal britânico BBC, a 20 de junho de 1960.Devido aos críticos, que consideravam "inaceitável" o facto de uma mulher apresentar o noticiário, foi afastada do cargo no ano seguinte.A jornalista lamentou publicamente "o preconceito e discriminação"de que foi alvo e que lhe causou "sofrimento".Morreu aos 93 anos, devido a uma queda em casa.