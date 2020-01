Nathaël Julan (1996-2020)

Nathaël Julan, de 23 anos, morreu num acidente de carro após o treino do Guingamp, equipa da 2ª divisão francesa.O avançado viajava para Pordic, cidade do interior do país, quando perdeu o controlo da viatura.Formado no Le Havre, onde se estreou na Liga em 2014/2015, atuava agora no Guingamp, equipa pela qual realizou 11 jogos.