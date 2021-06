Nasceu em Louisville, nos Estados Unidos, em 1937, e teve uma carreira extensa, sobretudo na área do cinema e da televisão, mas também no teatro, onde se estreou, no início dos anos 60, no Actors Theatre. Fez parte do elenco de de filmes como ‘Deliverance’, ‘Superman’, ‘Os Homens do Presidente’ ou ‘Fim de Semana Alucinante’. Foi nomeado para os Emmy, os Globos de Ouro e o Óscar de melhor secundário.