Músico e compositor norte-americano, ao longo da carreira conquistou um prémio Pulitzer e um Grammy.

Entre sinfonias, óperas e solos instrumentais produziu mais de mil obras e escreveu 16 livros.

Em 1976 foi distinguido com um Pulitzer pelo tema ‘Air Music: Ten Etudes of Orchestra’ e em 1989 conquistou um Grammy, em conjunto com a The Atlanta Symphony, pela gravação de ‘String Symphony, Sunday Morning, and Eagles’.