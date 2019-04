Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negasso Gidada (1943-2019)

Antigo presidente da Etiópia tinha 75 anos.

O Primeiro presidente eleito da Etiópia após o fim do Derg - junta militar comunista que governou o país (1974-1991) depois da deposição de Haïlé Sélassié -, integrou o comité que elaborou a Constituição de 1995, ano em que se tornou chefe de Estado, lugar no qual se manteve até 2001.



Foi depois eleito para o parlamento e no mandato de cinco anos tornou-se um crítico do governo.



Morreu este sábado num hospital da Alemanha.