Nasceu nos subúrbios de Chicago (EUA) e começou a trabalhar no mundo do espetáculo como cantora, fazendo digressões com a orquestra de Duke Ellington.Mas foi a sua representação da tenente Uhura, técnica de comunicações na nave espacial Enterprise, na série de ficção científica ‘O Caminho das Estrelas’, que a tornou célebre por todo o Mundo.Entre os admiradores esteve Martin Luther King, Jr. que lhe pediu para não abandonar a série.