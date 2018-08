Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nicholas Bett (1990-2018)

Corredor queniano fez história. Morreu em acidente de viação, aos 28 anos.

02:53

Fez história no Campeonato Mundial de Atletismo de 2015, em Pequim, China, ao tornar-se no primeiro atleta do Quénia a conquistar um título internacional em 400 metros barreiras, com recorde queniano de 47,49 segundos.



Além deste título, contava no seu currículo com duas medalhas de bronze nos campeonatos africanos. Morreu esta quarta-feira num acidente de viação, depois do carro em que seguia se desviar da estrada e embater numa valeta.