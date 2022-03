Artista nascido em Baltimore, nos EUA, em 1985 inventou o termo ‘cinema de transgressão’, na sequência do seu trabalho e no de uma série de artistas que baseavam as suas obras no impacto e humor negro.



Entre os seus créditos como escritor, realizador e ator encontram-se películas como ‘They Eat Scum’ (1979) ou ‘Scumbag’ (2017). Produziu também uma série televisiva, ‘The Adventures of Electra Elf’. Morreu vítima de cancro.