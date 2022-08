Nascido em Salerno e estudante em Nápoles, notabilizou-se por ter sido o engenheiro-chefe por detrás do Ferrari F40, em 1987, considerado um dos melhores supercarros da história. Antes, trabalhou na Lancia, onde desenvolveu as versões de estrada do Flavia e do Fulvia, assim como do lendário Stratos de ralis. No final da carreira, passou também pela Cagiva e pela Bugatti. O italiano Nicola Materazzi morreu aos 83 anos.