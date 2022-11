Natural de Oxford, o britânico Nik Turner estudou canto e composição mas tornou-se conhecido como saxofonista. Fundador dos Hawkwind – criados em 1969 e que se tornaram mentores do space rock –, adorava jazz experimental e dava nas vistas por subir ao palco maquilhado e com trajes inspirados no Antigo Egito. Formou depois os Sphynx, os Inner City Unit ou os Space Ritual. Morreu em casa, aos 82 anos, por causas não reveladas.