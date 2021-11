Nasceu Maria Carolina Remartinez mas a fama veio, simplesmente, com o nome de Nini.Com a irmã Fernanda (que morreu prematuramente nos anos de 1950), foi a voz do duo As Irmãs Remartinez, cantoras da rádio nos tempos áureos. Iniciou-se na Rádio Peninsular, em 1941, e, já uma estrela, foi cantora na Emissora Nacional.Estava na Casa do Artista desde 2005. Foi Júlio Isidro que deu ontem conta da morte de Nini. Tinha 105 anos.