Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noah Klieger (1926-2018)

Sobreviveu aos campos de extermínio nazi.

Por Octávio Lopes | 01:30

Sobreviveu aos campos de extermínio dos nazis em Auschwitz e Ravensbruck.



Como jornalista cobriu os julgamentos dos criminosos da II Guerra (1939-45).



Mais tarde fez carreira como jornalista desportivo em Israel.



Foi ainda presidente do Maccabi Tel Aviv e um dos mais destacados dirigentes da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) - está no Hall of Fame desde 2015.



Noah Klieger morreu ontem.



Tinha 92 anos.