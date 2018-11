Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Noémia Carneiro (1953-2018)

Provedora da Santa Casa de Guimarães tinha 64 anos.

Por Octávio Lopes | 01:30

Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães desde 2004 e antiga dirigente da Muralha Associação de Guimarães para a Defesa do Património.



Em 2016, foi distinguida com a Medalha de Mérito Social Municipal. Docente e investigadora da Universidade do Minho (exerceu funções no Departamento de Engenharia Têxtil), Noémia Carneiro morreu esta segunda-feira aos 64 anos.



O funeral realiza-se esta terça-feira (15h30), no Cemitério Municipal da Atouguia.