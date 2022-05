Dramaturgo, romancista e poeta, nasceu em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, Açores, e entre 1963 e 1965 frequentou, em Paris, a Universidade do Teatro das Nações. Criou a Revista Teatro em Movimento e chefiou a Divisão de Teatro da Secretaria de Estado da Cultura, cargo que abandonou em 1978. Traduziu Shakespeare, Tennessee Williams ou Arthur Miller e as suas obras dramáticas têm sido representadas em diversos países.