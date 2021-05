Ator de renome, natural de Nova Jérsia, deixa um currículo invejável no cinema que inclui trabalhos dirigidos por Orson Welles, Charlie Chaplin, Martin Scorsese ou Alfred Hitchcock.Às ordens do ‘mestre do suspense’ deu que falar como vilão de ‘Sabotagem’ (1942), onde acabava a cair da Estátua da Liberdade. Mais recentemente, entrou em ‘O Clube dos Poetas Mortos’ (1989) e ‘Descarrilada’ (2015).Morreu aos 106 anos.