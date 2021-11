Primeiro chefe de governo cambojano eleito de forma democrática, em 1993, após o regime dos Khmers Vermelhos, o príncipe formou uma coligação com Hun Sen, com quem partilhou o cargo.



Demitiu-se em 1997, num clima de violência causado pelas milícias de apoio a Sen, que desde então se mantém no cargo. É meio-irmão do atual rei, Sihamoni, e filho do monarca anterior, Sihanouk. Morreu em Paris, de causas não divulgadas.