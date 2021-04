Natural do Porto, Nuno Ortigão esteve sempre ligado aos destinos da Invicta. Licenciado em Ciências Históricas, tornou-se, em 2001, diretor de comunicação do Metro do Porto, onde era agora diretor de exploração.



Foi, desde 2013, presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, pelo movimento de Rui Moreira. Morreu aos 57 anos, vítima de cancro. O município decretou para esta quinta-feira um dia de luto.