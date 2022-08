Nasceu em 1974 e começou na arte dos graffiti em 1989 utilizando o alter ego de Nomen. Formou a ‘crew Paint Rackin Mafia’, da qual fizeram parte nomes como Youth, Obey, Exas ou Mosaik.Nomen tinha murais pintados em todo o País e chegou recentemente a estar em exposição no Le Carrousel, no Museu do Louvre, em Paris.Ao longo de mais de 30 anos de carreira, Nomen fez trabalhos para grandes marcas como a TMN, RTP ou o Benfica.