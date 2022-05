u Era enfermeira de formação, mas tinha uma atração pelos palcos. Foi essa magia que a fez responder a um anúncio para o Teatro ABC, onde acabou por se estrear em revista como atriz, no início da década de 1960.Fez várias revistas, ao lado de grande nomes como Camilo de Oliveira, Ivone Silva, Octávio Matos, Florbela Queiroz e Herman José. Era viúva do ator Eugénio Salvador.Vivia desde outubro de 2021 na Casa do Artista.